Genova. Un trentenne ieri sera è stato fermato e denunciato dai carabinieri per porto di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato in piazza San Lorenzo, dove l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, è stato trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri.

Sul posto è intervenuta anche la guardia medica che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio in ospedale.