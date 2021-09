Piano Caruggi, al via il restyling di cinque piazze del centro storico di Genova

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta degli assessori al Centro Storico Paola Bordilli, ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e all’Urbanistica Simonetta Cenci, il progetto Umbre de’ Muri nell’ambito del piano integrato Caruggi.

L’intervento riguarda la riqualificazione di cinque piazze nelle zone di Prè, Molo e Castello, in particolare: Santa Maria in Passione, Embriaci, Valoria, Sant’Elena e Santa Brigida. L’investimento, da oltre 320mila euro, è sul nuovo arredo urbano, verde pubblico, manutenzione pulizia e efficientamento energetico delle cinque piazze. I lavori, che partiranno a ottobre, saranno terminati a metà dicembre e saranno eseguiti dai tecnici di Aster.

“Prima di Natale – spiegano gli assessori proponenti – avremo cinque piazze completamente rinnovate che potranno essere riscoperte dai genovesi e dai visitatori. Saranno i primi spazi pubblici che, nel piano Caruggi, avranno una trasformazione per aumentarne la fruibilità, la vivibilità e la sicurezza in alcune delle zone più critiche e su cui ci stiamo concentrando nella strategia di rigenerazione del centro storico. Saranno spazi vivi e nel caso dei Truogoli di Santa Brigida è già partito, in parallelo, anche il progetto di amministrazione condivisa con associazioni e cittadini attivi in questa parte di territorio per iniziative di rivitalizzazione dell’area”.

Le piazze, terminati i lavori di restauro e rigenerazione, saranno anche interessate da interventi di illuminazione artistica per la valorizzazione degli spazi e per implementarne l’attrattività.