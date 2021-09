Piaggio, Arboscello: “La commessa è una boccata d’ossigeno che non va strumentalizzata”

Genova. L’annuncio del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo allo sblocco della commessa per l’acquisto di sei P180 di Piaggio Aerospace destinati alle forze armate, “se sarà confermata dai fatti, è una buona notizia, per dare respiro occupazionale nel breve periodo alla Filiera, in particolare ai lavoratori LaerH, che più di tutti hanno subito l’incertezza.”

A dirlo il consigliere Pd, Roberto Arboscello: “E’ un tema però, che non andrebbe strumentalizzato a fini elettorali, come invece è stato fatto in queste ore. Sorprendono i toni trionfalistici del candidato Sindaco di Savona Schirru e di alcuni esponenti leghisti. Addirittura il deputato della Lega Rixi sostiene che “la visita del ministro Giancarlo Giorgetti a Savona abbia dato i suoi frutti”. Come se una partita così lunga e complessa, potesse trovare le sue capacità di risoluzione in una visita istituzionale. Va infatti ricordato che lo sblocco di questa commessa è reso possibile dalla valorizzazione degli stanziamenti di risorse previste dal Ministero della Difesa nei Governi precedenti e in quello attuale”.

“Ora è fondamentale un’attenta verifica dei tempi e poi procedere velocemente a stabilizzare il quadro di vendita di Piaggio. La speranza è che la trattativa per la cessione del capitale del gruppo, oggi nelle mani della gestione commissariale, possa risolversi positivamente nel rispetto del cronoprogramma e con nuove prospettive economiche, progettuali e occupazionali.

Dal rafforzamento di Piaggio, è bene ribadirlo, passa il futuro occupazionale dei lavoratori non solo di un’azienda strategica per il territorio ma di tutta l’estesa Filiera locale”.