Perde una gamba dopo essere stata travolta da un tir nell’area di servizio della A26: donna grave al San Martino

Genova. E’ successo tutto in pochi secondi: un grosso camion in manovra che urta la donna scesa dalla vettura in cui viaggiava, lo zaino che rimane impigliato e il mezzo pesante che riparte trascinando per diversi metri la malcapitata.

Questa la dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina in A26, poco prima del casello di Ovada: la donna, un’anziana di 84 anni residente a Como, è stata trasportata dai medici del 118 di Ovada in codice rosso al San Martino di Genova in gravi condizioni, con diversi traumi su tutto il corpo, ma soprattutto gravi lesioni ad una gamba.

L’arto purtroppo non è stato salvato dall’immediato intervento chirurgico eseguito pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso: al momento la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Monoblocco in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale di Ovada, che ha effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica e appurare eventuali responsabilità.