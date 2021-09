Pegli, da ottobre lavori al ponte sulla ferrovia: via De Nicolay chiusa di notte per due mesi

Genova. Partiranno il prossimo ottobre i lavori di ristrutturazione al ponte sulla ferrovia di Via De Nicolay, a Pegli, che prevedono due mesi di interruzione della viabilità dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. In accordo con il Comune e i vigili dovranno essere definiti percorsi alternativi.

A spiegarlo oggi in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione del consigliere Mauro Avvenente (Italia Viva).

“Speriamo che questi lavori danneggino né i cittadini né soprattutto gli operatori economici“, ha commentato Avvenente, che ha poi espresso “soddisfazione sulla volontà del Comune di acquisire l’area retrostante la stazione, un passo importante se non decisivo per la destinazione d’uso dell’area a parcheggio libero, come auspicato dai cittadini”.

Sempre a Pegli, infatti, è ancora oggetto di trattativa tra il Comune e Ferrovie l’area retrostante la stazione di Pegli che, in attesa della definizione degli accordi, era stata per un certo periodo di tempo utilizzata come posteggio libero poi, quando era stato attivato il cantiere per la ristrutturazione del ponte di via Martiri della Libertà, era stata utilizzata dal cantiere per le ditte impegnate nei lavori.

“Adesso, concluso il cantiere di Via Martiri della Libertà, si auspica che possa tornare ad essere un posteggio pubblico per i cittadini ed a servizio degli esercizi commerciali”, ha aggiunto Avvenente.