Pedaliamo insieme in Val Bisagno: la biciclettata da Marassi a Struppa per divulgare la mobilità sostenibile

Genova. Una sgambata in bicicletta tra le vie dle quartiere per stare insieme ma anche per tastare con mano e supportare la mobilità sostenibile: queste le intenzioni alla base dell’evento organizzato dal Municipio IV Media Val Bisagno per il prossimo sabato 11 settembre.

L’appuntamento è alle 18 in piazzale Marassi, dove partirà il ‘gruppo’ direzione nord: tutti insieme, infatti, si attraverserà la vallata e il Bisagno per arrivare in piazza Suppini a Struppa. L’invito è aperto a tutti, grandi e piccini, e per partecipare basta una bicicletta e voglia di stare insieme.

L’evento di quest’anno prosegue quella che è diventata una tradizione di questi ultimi anni, che non è interrotta dal Covid grazie alle misure di sicurezza impostate nell’organizzazione: un’ottima occasione salutare per godersi le strade del quartiere in compagnia e con un’altra prospettiva.