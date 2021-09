Genova. Come era stato previsto, iniziata la scuola sono iniziati anche i disagi: la chiusura della passerella pedonale che collega via Bobbio e via Mandoli attraversando il Bisagno sta di fatto dividendo il quartiere, costringendo decine di persone a allungare per centinaia di metri il tragitto per passare da una parte all’altra del torrente.

A lamentare la situazione di disagio sono soprattutto gli studenti dell’istituto comprensivo Montaldo e le loro famiglie costrette ad un lungo giro per raggiungere le due sponde del Bisagno, su cui sono collocate i due plessi scolastici.

“Le famiglie che hanno più figli ma anche lo stesso personale scolastico è in difficoltà, perchè questo intoppo allunga enormemente il percorso tra una scuola e l’altra – sottolinea Marilena Montaquila, dirigente scolastico del comprensivo – da quando sono iniziate le lezioni ricevo quotidianamente richieste di informazioni che non ho ma che vorrei sapere“.

Vale a dire la tempistica per la risoluzione di questo problema, sempre che esista: “Vogliamo sapere almeno di che morte morire – ci dice un genitore – a breve inizierà la brutta stagione e gli eventuali cantieri saranno sicuramente rallentati”.

Sul posto anche il presidente di municipio Roberto D’Avolio che sta raccogliendo le segnalazioni dei cittadini: “Ho parlato con l’assessore Piciocchi che mi ha assicurato che i tecnici del comune sono al lavoro per valutare la situazione ed arrivare il prima possibile ad un calendario degli interventi. Rimaniamo in attesa”