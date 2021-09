Pallavolo. Coppa Italia Under 12 3vs3: Colombo e Normac AVB in gara ad Assisi

La stagione del Volley riparte da Santa Maria degli Angeli (Perugia) con il Trofeo Nazionale Coppa Italia Under 12 – Volley S3 3vs3 a cura del Comitato Regionale FIPAV Umbria.

Sono due le squadre liguri protagoniste che da oggi a sabato cercheranno di mettersi in evidenza in questa importante competizione nazionale. Si tratta dei ragazzi della Colombo Genova e delle ragazze della Normac AVB Genova, squadre entrambe vincitrici del titolo regionale e pronte a dare il massimo per affrontare nel migliore dei modi la competizione in programma nella bellissima cornice del Sagrato della Basilica Papale di S. Maria degli Angeli ad Assisi.

L’evento porterà ad Assisi circa 200 delegati tra atleti, staff-tecnici e accompagnatori. Nel torneo femminile le 16 squadre finaliste sono state divise in quattro pool da tre e una pool da quattro squadre; in quello maschile, invece, sono 15 le formazioni finaliste e sono state divise in cinque gironi da tre. Normac AVB Genova è inserita nel girone C con Olimpia Teodora Ravenna e Chions Fiume Volley. Colombo Genova nel girone B con Marino Pallavolo e Pallavolo San Giustino.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti relativi alla manifestazione