Genova. “La ripresa economica non sia a discapito della sicurezza e del rispetto delle norme sul lavoro. E’ ormai una questione inquietante perché il ripetersi di questi fenomeni indica che c’è una criticità nel rispetto delle norme a tutela dei lavoratori”. Lo ha detto il procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto dopo l’infortunio mortale di questa mattina alla Foce in cui ha perso la vita Davide D’Aprile, operaio di 54 anni, che tutti ricordano come molto attento alla sicurezza.

“La settimana prossima – ha continuato Pinto – incontreremo i dirigenti dell’ispettorato del lavoro e della Asl per fare una mappatura dei cantieri e aumentare così i controlli. Sappiamo che i bonus hanno dato una forte spinta alla ripresa dei cantieri ma sappiamo anche che mancano i ponteggi e le richieste sono tante per cui spesso si lavora di fretta e in maniera approssimativa. Ma per controlli maggiori servono anche più risorse in campo”.

Il pubblico ministero Stefano Puppo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

Il cantiere è stato sequestrato così come l’imbragatura indossata dall’operaio. Secondo una prima ricostruzione, con ogni probabilità D’Aprile aveva l’imbracatura ma non era agganciato.

Da capire inoltre se la passerella di legno, che è stata anch’essa sequestrata si sia spezzata determinando la caduta o se si sia rotta in seguito. Dopo i primi accertamento svolti dai carabinieri le indagini sono ora affidate all’ispettorato del Lavoro e alla Asl3.

Tragedia in via Cecchi, operaio cade da un’impalcatura e muore

Un’ispettrice della Asl3, fra l’altro, durante il primo sopralluogo di questa mattina è stata colpita da una lamiera pericolante ed è rimasta ferita.