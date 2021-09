Omp cambia nome e diventa Racing force Group, primo semestre con ricavi al +47%

Ronco Scrivia. OMP Racing annuncia un passo importante nella storia del gruppo e assume come nuovo nome Racing Force Group. Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di OMP Racing SPA, ha dichiarato: “Con l’acquisizione del gruppo Bell Racing Helmets nel 2019 abbiamo consolidato le vendite di tutti i marchi all’interno dell’organizzazione OMP Racing. Tuttavia, la presenza di due marchi affermati come OMP e Bell ha reso indispensabile dare un nuovo nome al Gruppo che rappresentasse in maniera imparziale la ricca storia di entrambi i marchi, insieme ai giovani brand Zeronoise e Racing Spirit.”

“Il processo di identificazione del nuovo nome è stato complesso – ha proseguito Delprato – ma in sostanza la parola “racing” rappresenta bene chi siamo e cosa facciamo. D’altra parte, la seconda metà del nuovo nome incarna l’energia e la passione della nostra gente e serve a ricordarci sempre perché lo facciamo, per chi lo facciamo oltre a rappresentare un monito per non mollare mai.”

Il nome Racing Force sarà applicato esclusivamente all’azienda e al gruppo, mentre commercialmente le varie linee di prodotto continueranno a essere offerte con i brand OMP, Bell Helmets, Zeronoise e Racing Spirit.

Nel quadro di questa evoluzione, tutte le entità del gruppo vanno assumendo la nuova denominazione. La società statunitense, che il 1° giugno 2021 ha visto la fusione tra OMP Racing, Inc. e Bell Racing USA, LLC, ha cambiato nome in Racing Force USA, Inc., mentre entro settembre 2021 Bell Racing Helmets, Wll, con sede a Sakhir – Regno del Bahrain, cambierà nome in Racing Force International, Wll.

Il consiglio di amministrazione di Racing Force, capogruppo di Racing Force Group, riunito il 10 settembre 2021, ha approvato il bilancio consolidato del 1° semestre 2021. Il gruppo ha registrato un eccellente avvio dell’anno per tutti i brand. Durante la prima metà dell’anno il Gruppo ha realizzato ricavi per €24,9 milioni, rispetto ai €17,0 milioni realizzati nel primo semestre 2020 (+46,8%). La crescita è stata registrata in tutte le aree geografiche, con un incremento significativo in Europa, Stati Uniti e Oceania.

L’EBITDA si è attestato a €6,0 milioni, con un margine del 24,0% sui ricavi, in crescita rispetto ai €2,5 milioni (margine a 14,5%) del 2020 grazie al contributo dell’innovazione dei prodotti, delle sinergie tra brand, dell’integrazione delle società e della crescente forza dei brand OMP e Bell a livello globale.

L’utile netto è pari a €3,6 milioni, con un incremento del +375% sulla prima metà del 2020.

Nel commentare i dati, il presidente e amministratore delegato Paolo Delprato ha affermato: “Nel primo semestre 2021, in un contesto segnato dall’attenuazione della crisi sanitaria, l’integrazione tra i brand Bell Helmets e Zeronoise è proseguita e ha portato i primi importanti risultati per il Gruppo. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti di Racing Force Group per la loro eccezionale passione e impegno sull’esecuzione delle sinergie che hanno portato il Gruppo a risultati record nella prima metà dell’anno”.