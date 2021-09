Genova. È stato presentato oggi dall’assessore comunale alle politiche culturali Barbara Grosso presso il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce “20×20 EVENTI 2020”, un progetto voluto dall’associazione culturale Unimediamodern e “sposato” dal museo in occasione del “compleanno” dell’associazione.

Nell’ottobre 2020 infatti, Unimediamodern ha compiuto 50 anni e per celebrare questo anniversario la presidente Caterina Gualco ha chiesto ad alcuni artisti o ai loro eredi di regalare un lavoro su carta, misura cm. 20 x 20.

Ne è nata una collezione di più di 150 opere, destinate al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce che integra e completa la donazione dell’Archivio di Unimedia e UnimediaModern avvenuta lo scorso anno.

Proprio per questa occasione è stata realizzata una scatola di cm. 23 x 23 x 35, con i nomi di tutti gli autori elencati e con il titolo “20 x 20 Eventi 2020” sul coperchio.

Erano presenti, oltre all’assessore Grosso, la presidente dell’associazione Unimediamodern Caterina Gualco e Stefano Bigazzi, giornalista e uno degli artisti che ha donato la sua opera.

«Avevamo intenzione di organizzare lo scorso anno una vera e propria festa in occasione del compleanno dell’associazione Unimediamodern con la quale il museo di Villa Croce vanta un rapporto consolidato di collaborazione – ha sottolineato l’assessore Barbara Grosso – Il Covid purtroppo non ce lo ha consentito. Di qui la meravigliosa idea di Caterina Gualco, che ringrazio per la sua passione, per la competenza e per la generosità, di raccogliere un’opera di artisti con cui è o è stata in contatto, opera che poi sarebbe restata nel museo. Oggi siamo qui a “scartare” questo splendido regalo: più di 150 artisti, alcuni genovesi molti italiani e alcuni di fama internazionale – come Broutin, uno dei fondatori del movimento Fluxus – che hanno realizzato lavori che danno lustro al museo e certificano la sua vitalità nel panorama culturale non soltanto cittadino».

«Sono veramente felice – ha detto Caterina Gualco – di questa iniziativa che dà l’opportunità di introdurre nuovi artisti nelle collezioni di Villa Croce, un museo importante di questa città».

Elenco degli artisti:

Alan Bowman; Alberto Gallingani; Aldo Spinelli; Alessandra Gagliano Candela; Alison Knowles; Amina Gaia Abdelouahab; Andrea Contin; Angela Mambelli; Angela Passarello; Angelo Candiano; Angelo Pretolani; Ann Noël; Annalisa Pisoni Cimelli; Anne-Catherine Caron; Antonella Spalluto; Antonino Bove; Antonio Flamminio; Armando Riva; Armida Gandini; Beatrice Giannoni; Ben Patterson; Ben Vautier; Berty Skuber; Broutin; Brunetto De Batté; Calogero Barba; Carla Iacono; Carlo De Poli; Carlotta Cernigliaro; Carolina Cuneo; Charles Dreyfus; Chiara Veronica Natta; Cinzia Ambrosini; Claudia Zuriato; Clelia Belgrado; Connie Bellantonio; Cosino Cimino; Costarocosa; Daniela Carati; Daniele Crippa; Daniele Torriglia; Daniele Sergiampietri; David Lucchesi; Delio Gennai; Dionisio Gavagnin; Edda Gazzerro; Elena Chiesa; Elisa Cella; Emanuele Magri; Emanuele Piccardo; Enzo Minarelli; Eric Andersen; Ester Pasqualoni; Fabrizio Garghetti; Federico Piccari; Ferdinando Vicentini Orgnani; Fernando Andolcetti; Francesco Garbelli; François Poyet; Fried Rosenstock; Geoffrey Hendricks; Giacomo Bonino; Gioni David Parra; Giovanni Bignone; Giovanni Fassio; Giulia Vasta; Giuliano Galletta; Giuliano Menegon; Giuseppe Calandriello; Giuseppe Pellegrino; Guido Peruz; Henry Martin; Irina Gabiani; Isabella Puliafito; Jean-Paul Charles; Jessika Higgins; Limbania Fieschi; Lino Sivilli; Lorella Salvagni; Lorenzo Biggi; Lorenzo Gatti; Loretta Cappanera; Lory Ginedumont; Luc Fierens; Lucia Luce; Lucio Pozzi; Luigi Negro Barquez; Luigi Viola; Luisa Rognoni Apedistri; Lulu Lolo; Manuela Gandini; Marcello Frixione; Marco Cazzella; Marco Paladini; Maria Luisa Malerba; Maria Rebecca Ballestra; Mario Commone; Matteo Sanna; Maurizio Camerani; Maurizio Corona; Maurizio Duranti; Mauro Ghiglione; Mauro Manetti; Mauro Panichella; Mieko Shiomi; Milena Barberis; Nadia Nava; Nicola Di Caprio; Ornella Rovera; Paola Mongelli; Paola Zorzi; Patrizia Traverso; Pavel Schmidt; Philip Corner; Pierluigi Sesia; Pietro Millefiore; Pino De Luca; Raffaella Formenti; Renato Spagnoli; Roberta Toscano; Roberto Agus; Roberto Floreani; Roberto Rossini; Roland Sabatier; Sandra Chiesa; Sandro Ricaldone; Sean McCann; Sean Miller; Sergio Borrini; Sergio Muratore; Sergio Racanati; Silvestro Lodi; Silvio Wolf; Simon Evnine; Simonetta Fadda; Stefania Beretta; Stefano Bigazzi; Titti Boero; Tommaso Vassalle; Umberto Cornale; Valerio Anceschi; Vasco Ascolini; Viana Conti; Virginia Monteverde; Vittore Barone; Vittoria Gualco; Viviana Buttarelli; Viviana Milan; Walter Di Giusto.