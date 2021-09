Secondo il bollettino meteo diffuso dagli esperti del centro Limet, è prevista per la giornata di oggi, sabato 4 settembre, instabilità proveniente dalla Sardegna verso il centro-sud. Pertanto la Liguria verrà interessata marginalmente, con annuvolamenti ma scarsi fenomeni.

Per oggi in particolare è prevista al mattino nuvolosità sparsa e irregolare su tutta la regione, più intensa nelle aree interne senza piogge. Nel pomeriggio invece sono previste schiarite sottocosta; ancora nubi irregolari nelle aree interne. Non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata; tempo in prevalenza asciutto altrove.

Per quanto riguarda i venti, questi saranno deboli o moderati da nord al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. E il mare sarà poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Infine le temperature saranno pressoché stazionarie o in contenuto calo nei valori massimi. In costa si registra un minimo di 18/22°C, e un massimo di 23/26°C; nell’interno invece un minimo di 7/15°C e un massimo di 16/23°C.

Domenica 5 settembre invece previste nubi sparse a ponente al mattino senza piogge, bel tempo sul centro e il levante. Nel pomeriggio addensamenti nelle aree interne, ma con basso rischio di pioggia, più soleggiato lungo la costa.

I venti saranno deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. E il mare sarà invece generalmente poco mosso. Le temperature saranno in rialzo nei valori massimi sottocosta, stazionarie altrove.