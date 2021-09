Nuovo presidio dei no vax davanti al tribunale di Genova: “Difendiamo la Costituzione”

Genova. Nuovo presidio dei no vax sotto palazzo di giustizia a Genova.

Una ventina di persone, con tanto di cartelli, ha presidiato il tribunale per un paio di ore.

“Siamo qui per difendere la Costituzione e lo facciamo tutti i sabati per la libertà di scelta e per lanciare un monito e messaggio alla magistratura e ai giudici affinché si risveglino anche loro e diano un colpo di energia e di vita perché il green pass sta diventando uno strumento di discriminazione” dicono.

“Siamo una piazza pacifica e tollerante – precisano – Siamo a favore della libertà di scelta: cerchiamo di creare cultura della libertà che il green pass non rappresenta”.