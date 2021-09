Non è la rete internet che non funziona, in tutto il mondo è Instagram Down

Genova. Un’ondata partita dagli Stati Uniti e poi diffusa a macchia d’olio anche nel vecchio continente. Sono milioni gli utenti alle prese da almeno un paio d’ore, in questo giovedì 2 settembre, con un nuovo Instagram Down.

Ad accorgersene soprattutto quelli che hanno provato a entrare nel social attraverso la versione desktop, ma non solo. A tanti sono apparsi messaggi come “Impossibile aggiornare il feed”, o “Non c’è connessione di rete” o ancora “impossibile caricare la story”.

Come riporta anche la mappa del sito “Downdetector”, il grafico delle segnalazioni degli utenti sui disservizi ha subito un’impennata poco prima delle 12.

Instagram, di proprietà di Facebook, è stato colpito dal disservizio che ha impedito (e sta impedendo) agli utenti di accedere ai contenuti.

L’aggiornamento del feed è attualmente impossibile in molte zone d’Italia, così come l’accesso alle stories e ai messaggi diretti. Al momento, Instagram non ha fornito i dettagli legati al disservizio