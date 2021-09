Genova. “Con noi i genovesi migliori”, lo dice da piazza De Ferrari Leonardo Sinigaglia, di Libera Piazza Genova alle oltre 500 persone (350 per la Digos, 1000 per i manifestanti) che come ogni sabato da qualche settimana a questa parte si si sono radunate per dire no al Green Pass.

Dopo i numerosi interventi al microfono – contro il certificato verde ma anche contro i vaccini e il governo Draghi – e dopo la promessa di iniziative legali contro l’obbligo del certificato verde, i partecipanti alla manifestazione si sono messi in corteo.

Come sempre molti richiami alla disobbedienza civile e al “pensiero unico” che, secondo i no green pass (e no vax) è veicolato dalla maggior parte dei media. Con la partenza del corteo anche la pioggia.