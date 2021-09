New Racing for Genova si fa in 8 allo slalom “Chiavari – Leivi”

Ancora un super Aragno al Rally San Martino di Castrozza

Dopo il rally, lo slalom. Archiviata con soddisfazione la notevole partecipazione di Francesco Aragno ed Andrea Segir al Rally San Martino di Castrozza, dove la coppia della New Racing for Genova ha conquistato brillantemente, con la Renault Clio Super 1600, la ventunesima posizione assoluta finale oltre al primato di classe e tra le vetture a 2 Ruote motrici, la scuderia diretta da Raffaele Caliro è ora tutta concentrata sulla decima edizione dello slalom “Chiavari – Leivi”, in programma domenica, in cui sarà presente con otto piloti.

Riflettori puntati su Roberto Risso, grande favorito per il successo finale della gara con il suo prototipo L.R. 01 motorizzato Suzuki. Faranno compagnia allo specialista genovese Alexander Ponzellini (Honda Civic Type R), l’ex campione di cronoscalate su 2 ruote che ha favorevolmente impressionato nel recente debutto assoluto a Garessio, i locali Mattia Canepa (Citroën C2 VTS) e Massimo Garbarino (Peugeot 306 S16), Carlo Gandolfo (Renault Clio Williams), Luca Torrisi (Fiat Panda), Ernesto Franca (Suzuki Swift BoosterJet) e Paolo Ratto (Peugeot 106 Rallye).

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.

didascalia:

Alexander Ponzellini (Honda Civic Type R)