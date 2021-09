Nervi, minaccia ripetutamente e colpisce in testa con un mattarello il suo ex datore di lavoro

Genova. Con uno stratagemma è riuscito a entrare riuscito ad entrare nel portone di casa del suo ex datore di lavoro, il titolare di una pizzeria di Nervi, minacciandolo e poi colpendolo in testa con un mattarello.

E’ successo martedì pomeriggio. La vittima è riuscita ad entrare in casa e a chiamare il 112 ma l’aggressore si era già dileguato per andare al ristorante e ripeter le minacce anche di fronte al fratello del gestore.

La sera stessa, poi, come aveva promesso, l’uomo – che aveva lavorato nel locale fino a un anno fa. si è di nuovo presentato sotto l’abitazione spaventando la moglie e i bambini del suo ex datore di lavoro per poi tornare a cercarlo al locale.

Intervenuta una volante, l’uomo è stato fermato e trovato ancora in possesso del mattarello usato per l’aggressione .

Ieri pomeriggio, non contento della denuncia del giorno prima, lo stalker è ritornato a citofonare più volte alla famiglia ,senza ottenere risposta per poi aspettare fuori da un pub da dove poteva controllare il portone.

La vittima ha richiamato la polizia e la volante Nervi ha denunciato nuovamente l’uomo, un 34enne piemontese, poiché in possesso di un coltello, che teneva in auto, e per le continue molestie, notificandogli anche il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Genova, con il divieto di rientro in questo capoluogo per 3 anni.