Nervi e la nuova Ztl, Aster ‘spoilera’ le date: “Nuova viabilità entro la fine del mese”

Genova. “Completato il nuovo impianto semaforico di via Donato Somma all’altezza dell’intersezione con via Campostano, a Genova Nervi. Il lavoro compiuto è propedeutico alla futura modifica della viabilità veicolare che sarà effettuata in via Oberdan, viale Franchini e via Campostano. Entro la fine del mese, infatti, lungo le tre vie avverrà l’inversione del senso di marcia“.

Questo il testo di un post comparso nelle scorse ore sulla pagina di Aster che anticipa le date di quella che in effetti sarà la rivoluzione viaria per Nervi: i cambi di sensi di marcia per fare spazio alla nuova Ztl tra parte di via Oberdan e piazza Pittaluga.

Un termine temporale che fino ad oggi era rimasto sospeso, nonostante i lavori di adeguamento della strada, con tanti di asfaltatura, posizionamento dei cartelli e dei semafori, avevano destato qualche sospetto a residenti e commercianti, dei quali molti da tempo chiedono chiarezza e “spiegazioni”, come raccolto sul posto da Genova24 in questi giorni.

E quindi, se questo fosse confermato, mancherebbero davvero pochi giorni all’inizio della sperimentazione della nuova viabilità, sperimentazione di cui però non sono chiare le scadenze: che possa scattare già da lunedì prossimo? E’ iniziato il countdown.