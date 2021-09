Nell’armadietto dell’azienda la cocaina pronta per essere spacciata : arrestato operaio 60enne

Genova. I Carabinieri di Savignone, insieme all’aliquota operativa dei militari della compagnia di San Martino, sono arrivati ieri mattina nell’azienda in cui lavora al termine di un’accurata indagine.

Con loro anche l’unità cinofila che ha immediatamente fiutato la cocaina dentro l’armadietto personale di un operaio 60enne, dipendente di una nota azienda genovese.

Nello stipetto i militari hanno trovato 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e 300 euro. A casa poi – l’uomo vive in Valle Scrivia – i militari hanno trovato ulteriori 10 grammi della stessa sostanza nascosti in diversi contenitori, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e taglio nonché più di 10 mila euro in contanti che sono stati sequestrati. Il 60enne è stato arrestato in attesta del processo per direttissima.