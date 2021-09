Navette studenti, lamentele sul servizio in Valpolcevera: “Pontedecimo tagliata fuori”

Genova. La campanella di un altro anno scolastico è suonata ma sul fronte dei trasporti pubblici per gli studenti della Valpolcevera nulla è cambiato. Questo sebbene diverse criticità fossero emerse già per il 2020/2021 e tenendo conto che le norme di distanziamento anti-Covid debbano permanere a causa del perdurare della pandemia.

“Addirittura, quasi con orgoglio, l’amministrazione afferma che il servizio delle navette è rimasto invariato rispetto allo scorso anno”, dice Cristina Lodi, consigliera comunale Pd che fa proprie le lamentele della Valpolcevera e non solo.

“Nel corso del 2021, il Comune non ha provveduto ad analizzare i flussi degli studenti in transito dalle vallate al centro città, benché i dati dei ragazzi in arrivo dalle periferie siano disponibili già a marzo, dopo la chiusura delle iscrizioni nelle scuole a febbraio – sostiene Lodi – ancora una volta l’area di Pontedecimo è rimasta senza navetta e quelle che ci sono, in partenza da Bolzaneto, arrivano fino a Di Negro e non alle stazioni del treno, per cui chi deve arrivare a Principe o Brignole continua a scegliere il treno”.

“Regione Liguria e Comune di Genova hanno dichiarato che, se si evidenzieranno delle criticità, provvederanno a modificare il servizio, ma un buon governo prevede ed evita i problemi, non aspetta che si verifichino”, continua.

“È trascorso un anno di tempo per provvedere, ma nulla è stato fatto – conclude la consigliera Pd – nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione alla giunta per conoscere il giudizio su questa situazione da parte del Mobility Manager del Comune, figura rafforzata dal Governo per far fronte alla pandemia, perché il servizio di navetta deve servire a evitare gli assembramenti sui mezzi di trasporto, altrimenti è del tutto inutile”.