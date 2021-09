Nautico, il cantiere in A12 resterà durante il salone: deroghe per i trasporti eccezionali

Genova. Durante il Salone Nautico di Genova, previsto dal 16 al 25 settembre, i cantieri per la messa in sicurezza della galleria Rialto sulla A12 resteranno operativi, costringendo, quindi, alla rimodulazione del traffico autostrade. Che tradotto vuol dire possibili pesanti disagi per la circolazione.

Questo è quanto emerso dall’incontro di oggi pomeriggio tra Regione Liguria, Aspi e l’ispettore del Mims Placido Migliorino: nei prossimi giorni i lavori proseguiranno per arrivare alla possibilità di sospenderli per il fine settimana, uno degli ultimi considerato a rischio per quanto riguarda il traffico estivo, ma poi proseguiranno ininterrottamente fino al termine di settembre, come stabilito dai programmi messi a punto congiuntamente con gli enti territoriali.

Saranno però predisposte delle deroghe: la maggiore criticità emersa dall’incontro, infatti, è che nei giorni immediatamente precedenti al Salone Nautico, e in quelli immediatamente successivi, infatti, è previsto il passaggio di diversi trasporto eccezionali per l’allestimento e il disallestimento della kermesse, cosa che risulterebbe impossibile con la Rialto chiusa. Per questo motivo, come confermato dallo stesso Migliorino a Genova24, si sta studiando la possibilità di aprire il passaggio esclusivamente per quei trasporti, che potrebbero in questo modo attraversare l’area cantiere in sicurezza.