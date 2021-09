Museo Chiossone, sabato 11 e domenica 12 la festa del Kiku no Sekku

Genova. Ultimo week end per visitare il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, che da martedì 13 settembre resterà chiuso alcuni mesi per lavori di adeguamento.

Per l’arrivederci ai visitatori, sabato 11 e domenica 12 settembre, il Museo propone un fine settimana di attività online e in presenza in occasione di Kiku no Sekku, la festa tradizionale giapponese dedicata ai fiori di crisantemo, simbolo della dinastia imperiale, e all’autunno in arrivo.

La festa, che risale al XVII secolo, è ispirata alla festività cinese “del nono giorno del nono mese” del calendario lunare, che proprio in questo periodo celebra la ricchezza dei raccolti autunnali.

Si parte dunque con un laboratorio online, dedicato ai bambini a partire dai 9 anni, che verranno guidati alla scoperta dei rituali della festa attraverso la narrazione delle opere conservate nel Museo. Si parlerà delle leggende ispirate dal fiore di crisantemo e al suo significato benaugurale, si decoreranno i kimono con i fiori di crisantemo e si imparerà a disegnare il carattere giapponese di crisantemo 菊 kiku.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria al link https://cutt.ly/9WktyFD

Per info: chiossonedidattica@gmail.com

Kiku no Sekku è anche il tema delle visite guidate, previste per domenica 12 settembre con orario 10.30 – 12 – 16.30 – 18, e dedicate alle opere esposte nell’allestimento temporaneo.

Le visite sono comprese nel biglietto di ingresso ma occorre prenotarsi, indicando il turno scelto: museochiossone@comune.genova.it. tel: 010 542285