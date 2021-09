Msc Crociere: “1 milione di turisti in tutta Italia durante l’estate”

Genova. Durante quest’estate Msc Crociere ha fatto viaggiare in Italia 1 milione di turisti. La Compagnia ha effettuato nella Penisola oltre 400 scali in 14 porti (Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Siracusa, Taranto, Bari, Brindisi, Ancona, Venezia/Monfalcone e Trieste), impiegando in Italia ben 8 navi sulle 11 attualmente in servizio a livello globale.

Particolarmente significativa la presenza di passeggeri italiani, pari a circa il 60% del totale e in crescita rispetto agli anni precedenti, a conferma dell’importante contributo fornito dal settore crociere al “turismo di prossimità” e alla ripresa dell’attività turistica in generale

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere stata la prima compagnia al mondo a ripartire dopo il lockdown, ad agosto 2020, e di averlo fatto in Italia e proprio da Genova. E siamo altrettanto orgogliosi di aver movimentato, pur in un anno ancora difficile come il 2021, un numero così elevato di crocieristi nella Penisola, fornendo così un contributo prezioso alla ripresa del turismo in Italia e a sostegno dei territori e delle comunità toccati dalle nostre navi. Questi dati confermano, peraltro, la centralità dell’Italia per l’andamento settore crocieristico a livello internazionale.

Siamo sempre stati ottimisti sulla ripartenza delle crociere, che oggi rappresentano – grazie all’adozione di un protocollo di salute e sicurezza estremamente rigoroso – una delle modalità di vacanza più sicure e gratificanti al mondo”

Questi dati confermano, peraltro, la centralità dell’Italia per l’andamento settore crocieristico a livello internazionale. Siamo sempre stati ottimisti sulla ripartenza delle crociere, che oggi rappresentano – grazie all’adozione di un protocollo di salute e sicurezza estremamente rigoroso – una delle modalità di vacanza più sicure e gratificanti al mondo. C’è grande voglia di viaggiare e i moltissimi ospiti che ci hanno scelto, e continuano a sceglierci, confermano ancora una volta l’appeal intramontabile delle vacanze sul mare”.

Attualmente, delle 19 navi che compongono la flotta della Compagnia, ne sono rientrate in servizio 11 che hanno navigato già in 21 paesi tra Mediterraneo, Nord Europa, Arabia Saudita e Caraibi. Ma il cuore della ripartenza – secondo i dati diffusi oggi – è l’Italia, con 14 porti che già hanno ospitato (e ospiteranno entro la fine della stagione estiva) almeno una volta 8 navi delle 11 in attualmente in navigazione.

Proprio oggi MSC Virtuosa ha toccato per la prima volta l’Italia con lo scalo a Genova, a conclusione del ciclo di crociere effettuate nei mesi scorsi in Gran Bretagna. Si tratta appunto dell’ottava nave che arriva in Italia carica di crocieristi da quando, ad agosto del 2020, MSC Grandiosa è ripartita prima al mondo grazie a un protocollo di salute e sicurezza che ha fatto scuola a livello globale.

I porti che maggiormente hanno beneficiato delle crociere di MSC sono stati Genova con 85 scali, Civitavecchia con 60 scali e Bari con 54 scali. Seguono Venezia/Monfalcone (43 scali), Napoli (29 scali), Taranto (28 scali), Siracusa (28 scali), Palermo (19 scali), Trieste (16 scali), Ancona (15 scali), Messina (12 scali), La Spezia (10 scali), Brindisi (2 scali) e Cagliari (1 scalo). Molto positiva la performance dei porti del Mezzogiorno che, nel complesso, hanno collezionato 172 scali, contro i 154 dei porti del Nord e i 76 del Centro Italia, a conferma del fatto che del turismo crocieristico beneficiano ormai gran parte delle regioni italiane e non solo quelle dove hanno sede i porti principali.

Taranto e Siracusa rappresentano due novità nella programmazione di MSC Crociere e, grazie alla collaborazione delle autorità locali, è stato reso possibile l’arrivo di MSC Seaside ogni settimana con migliaia di turisti a bordo. Ognuno dei due porti quest’estate ha collezionato il risultato di 50.000 crocieristi giunti con la nave MSC, e una importante ricaduta economica per il territorio.

“Fin da subito MSC Crociere ha lavorato per una ripartenza sicura, non solo investendo sul protocollo, ma continuando a portare avanti il piano industriale, con una visione di lungo periodo” ha aggiunto Leonardo Massa. “Solo per dare una dimensione di quello che è stato fatto, quest’anno sono entrate in flotta ben 2 nuove ammiraglie: MSC Virtuosa, la nave su cui siamo a bordo oggi, che è arrivata in flotta lo scorso febbraio, e MSC Seashore, consegnata da Fincantieri alla fine di luglio.

Ma abbiamo anche avviato la costruzione di MSC Euribia, seconda nave della Compagnia che sarà alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più pulito esistente al mondo, abbiamo celebrato la posa della chiglia di MSC Seascape a Monfalcone, ed abbiamo anche presentato il nuovo brand del lusso della divisione crociere MSC ‘Explora Journeys’, avviando anche a luglio la costruzione della prima nave ‘Explora I’ che entrerà in servizio nel 2023. Abbiamo inoltre annunciato la volontà di progettare e costruire la prima nave a idrogeno al mondo, in partnership con due eccellenze italiane quali Fincantieri e Snam, ed abbiamo avviato la progettazione di nuovi terminal crociere a Miami, Barcellona e Ancona, senza mai smettere così di costruire il futuro con investimenti adeguati e di lungo termine”.

Per le prossime stagioni invernali ed estiva la compagnia prevede la graduale ripartenza anche delle altre navi della flotta, in particolare il recente annuncio della riapertura dei confini degli Usa consentirà anche ai turisti italiani ed europei di raggiungere le navi di MSC Crociere posizionate ai Caraibi e Antille non appena il Center for Disease and Prevention determinerà le modalità di ingresso nel paese.

Per la prossima stagione invernale la compagnia ha aperto la strada per le crociere in Arabia Saudita grazie ad un accordo con Cruise Saudi e gli itinerari di MSC Bellissima che dal 30 ottobre offrirà crociere di 7 notti da Gedda, facendo scalo nei porti arabi di Ras Al Abyad, AlWajh e Yanbu con escursioni ad Aqaba per Petra in Giordania, Safaga per Luxor in Egitto e poi in Arabia Saudita.

MSC Virtuosa, dopo l’apertura di stagione nel Mediterraneo raggiungerà il suo home port a Dubai negli Emirati Arabi con un itinerario inedito che tocca Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar.

Il Mediterraneo resterà la destinazione principale anche in inverno con due navi MSC Fantasia e MSC Grandiosa entrambe con home port Genova.

Nuove partnership

Arabia Saudita: la Divisione Crociere del Gruppo MSC ha firmato lo scorso luglio un accordo quinquennale con Cruise Saudi per i diritti di attracco preferenziali nel porto di Gedda. L’accordo costituisce un’ulteriore dimostrazione dell’impegno a lungo termine della compagnia per sostenere lo sviluppo del settore turistico locale, operando crociere nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico.

Protocollo di salute e sicurezza

MSC Crociere ha definito un protocollo di salute e sicurezza insieme alle autorità nazionali e con il supporto di un team di esperti internazionali, validato anche dal RINA.

Sin da subito il protocollo ha adottato misure tutte le misure utili al contenimento e alla gestione del virus: tampone antigenico rapido per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni partenza; escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i suoi ospiti; mascherina obbligatoria; maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad un minor numero di passeggeri (capienza nave ridotta al 70%); nuove modalità di accesso ai ristoranti e di fruizione del buffet; servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.