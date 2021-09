Morta di parto, lunedì l’ultimo saluto a Marika Galizia: saranno gli esami istologici a chiarire le cause della morte

Ceriale. Si terrà lunedì 27 settembre alle 15 nella parrocchia dei santi Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale il funerale di Marika Galizia, la donna di 27 anni morta dopo aver partorito all’ospedale San Paolo di Savona.

Lunedì, dunque, famigliari e amici potranno dare l’ultimo saluto alla giovane mamma, deceduta a causa (pare) di una improvvisa complicazione sopraggiunta subito dopo il parto.

La famiglia chiede di non donare fiori ma di effettuare offerte a favore dell’ospedale Gaslini di Genova.

Nel frattempo, ieri il corpo della giovane è stato sottoposto ad autopsia. Dall’esame iniziale non è emerso alcun elemento significativo e diretto tale da spiegare le cause del decesso, in quanto saranno necessari i riscontri relativi agli esami istologici effettuati sul prelevamento di campioni di tessuto. Ci vorranno almeno 30 giorni, quindi, per avere un quadro definitivo e completo.

Secondo gli accertamenti diagnostici da parte della Asl 2 – stando ad una valutazione epidemiologica e non clinica – il decesso potrebbe essere stato provocato da una embolia polmonare dovuta ad una grave e inaspettata complicanza durante il decorso del parto, “un caso raro e drammatico”, tuttavia la Procura di Savona vuole vederci chiaro nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria aperta sulla tragica morte della giovane madre.

Al lavoro anche i consulenti e i periti di parte coinvolti nella vicenda, anche loro in attesa dell’esito istologico successivo all’esame autoptico di oggi.

Stazionarie le condizioni del neonato ricoverato reparto Patologia Neonatale del Gaslini, intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico, giunto all’ospedale pediatrico genovese con una gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita).

La prognosi è ancora riservata.