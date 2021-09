Molassana, Antonio Pandiscia: “E’ un momento in cui non riusciamo a segnare”

Genova. “E’ un momento no, non riusciamo a buttare la palla dentro, la chiave di volta della gara è stato il palo, che ci ha negato il pareggio e subito dopo la rete di Repetto, che ha chiuso i giochi”.

Antonio Pandiscia analizza la gara persa dal Molassana a Busalla, partendo dalla poca incisività in attacco, che secondo il mister non aiuta la squadra ad ottenere risultati, utili per la classifica.

“Abbiamo bisogno di un risultato positivo – conclude il mister – non molliamo, siamo vivi, aspettando il momento in cui la sorte non ci girerà le spalle”.