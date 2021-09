Minorenne alla guida di una Bmw semina il panico in autostrada: denunciato giovane lombardo

Genova. Ha preso l’auto di un amico maggiorenne che l’aveva noleggiata e, pur senza patente, ha deciso di andare a scorrazzare per la riviera.

E’ successo ieri sera a Rapallo. Protagonista un minorenne lombardo che di fronte a un posto di blocco dei carabinieri ha proseguito la sua corsa imboccando l’autostrada per uscire a Nervi. Nella folle fuga ad alta velocità ha anche danneggiato le barriere autostradali.

Dopo aver girato per Genova è rientrato in autostrada per uscire al casello di Chiavari, dove è stato fermato sul lungomare dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita ligure con il supporto di altre pattuglie.

Il giovane, che ha meo di 18 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.