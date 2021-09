Genova. Dopo circa quattro ore di dialogo serrato e di tensione altissima, l’uomo che si era arrampicato su una torre-gru in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro a Genova, minacciando il suicidio, è stato convinto a scendere dai negoziatori dei carabinieri.

L’uomo – di origine straniera – si era arrampicato sulla torre, collegata ai ponteggi di un palazzo alto sette piani, per protestare contro alcuni problemi legati al rilascio del permesso di soggiorno. L’allarme era scattato questa mattina intorno alle 10.

In via Bologna si sono precipitati vigili del fuoco con più squadre, le forze dell’ordine – i carabinieri appunto – e il personale del 118. Presenti anche decine di persone che, smartphone alla mano, hanno seguito con apprensione la vicenda.

Sotto al palazzo, il civico 74 di via Bologna, i vigili del fuoco hanno allestito, non senza difficoltà, due diversi palloni gonfiabili che, per fortuna, non sono stati utilizzati.