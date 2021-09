Michele Lastella è il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri Genova

Genova. Il tenente colonnello Michele Lastella è il nuovo comandante del reparto operativo della comando provinciale dei carabinieri di Genova.

Per Lastella, 43 anni originario di Bisceglie in provincia di Barletta, si tratta di un ritorno in Liguria visto che dal 2014 al 2018 aveva guidato a compagnia carabinieri di Chiavari.

Il nuovo comandante, che sostituisce il generale Alberto Tersigni recentemente congedatosi, è arrivato a Genova una settimana fa, al termine di un incarico di 3 anni alla guida del nucleo investigativo dei carabinieri di Cagliari.

“Sono molto contento di essere venuto a Genova che è una delle città più importanti” ha detto questa mattina nel primo incontro con la stampa. Obiettivo del reparto operativo sotto la sua guida sarà quello di “intensificare tanto le attività di prevenzione quanto quelle di contrasto alla criminalità. Il nucleo radiomobile avrà una massima proiezione all’esterno – ha spiegato – perché al 112 tante chiamate di varia natura, con interventi sempre più frequenti legati a fenomeni di movida. Molte chiamate non sono legate a esigenze istituzionali, ma cerchiamo sempre di essere utili”.

Per quanto riguarda il contrasto ai fenomeni criminali il nuovo comandante, che ha partecipato negli anni passati anche a una missione in Kosovo per l’analisi della criminalità organizzata, ha indicato le priorità: “Il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, le truffe e la criminalità organizzata:”In Liguria l’‘Ndrangheta è presente soprattutto tramite il riciclaggio di denaro sporco e occorre su questo intensificare l’attività di monitoraggio”.