Genova. Sono arrivati all’alba i primi temporali accompagnati da forte piogge sulla Liguria centrale, dove è in vigore fino alle 15 l’allerta meteo arancione emanata da Arpal, il livello massimo per questo tipo di fenomeni. Un passaggio che, secondo gli esperti, dovrebbe essere veloce ma particolarmente intenso col rischio di conseguenze al suolo pesanti nelle zone più bersagliate. Di seguito le previsioni elaborate da Limet.

Domenica 26 settembre. Avvisi: prestare attenzione per possibili allagamenti nelle aree urbane soggette di Genova e provincia, a fine evento occasionale rischio frane nelle aree interessate da maggiori quantitativi di pioggia. Cielo e Fenomeni: tra la notte e il mattino sviluppo di instabilità temporalesca sul genovesato, fenomeni che tenderanno a diventare intensi e persistenti proprio sul Capoluogo e le vallate retrostanti con successivo interessamento del Golfo Paradiso. Nel pomeriggio fenomeni in estensione ai settori di Levante, più diffusi nelle zone interne, ma meno intensi e persistenti. Venti: a rotazione ciclonica, moderati / tesi con rinforzi nelle aree interessate da instabilità; nord-est più sostenuto a ovest di Capo Mele. Mari: da mosso a molto mosso per onda lunda da sud-est sul settore centrale ed orientale; generalmente mosso altrove. Temperature: in aumento le minime, anche sensibile lato costa; in diminuzione le massime nelle aree interessate da precipitazioni. Costa: min 21/24°C, max 23/27°C. Interno: min +12/18°C, max +19/24°C.

Lunedì 27 settembre. Cielo e Fenomeni: ampie schiarite su tutti i settori, salvo nuvolosità residua sullo spezzino fino al primo mattino; velato in giornata, ma soleggiato. Venti: a regime di brezza. Mari: mare da sud in scaduta, poco mosso a fine giornata su tutti i settori. Temperature: in calo nell’interno, stazionarie lato costa.