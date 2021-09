Liguria. Dopo una nottata con qualche temporale il Limet, Associazione ligure di meteorologia, non esclude, durante la mattina, la formazione di rovesci temporaleschi anche sul genovesato occidentale; nel pomeriggio tempo tendenzialmente più stabile sulla costa Ovest. Insiste la nuvolosità altrove con possibili note instabili nell’entroterra del Tigullio e lungo le Alpi Liguri.

A caratterizzare la giornata sarà un vento di libeccio teso/forte al largo, mentre è previsto scirocco di ritorno sostenuto tra Golfo di Genova e Tigullio. Di conseguenza il mare sarà generalmente molto mosso per onda lunga, in scaduta dalla sera.

Temperature in temporaneo calo nelle zone direttamente interessate dall’instabilità: massime nell’interno tra 17 e 22° C, sulla costa tra 23 e 26° C.

Domani nuvolosità diffusa, qualche piovasco o scroscio sul centro levante, in particolare nelle zone interne, entro sera possibili precipitazioni anche sul settore centrale costiero. Vento ancora teso da libeccio al largo, scirocco di ritorno moderato sulla costa centro-orientale, irregolare altrove. Mare generalmente mosso. Temperature in ulteriore calo a levante.

Domenica la tendenza vede una Liguria divisa in due: diffusa instabilità a levante, soleggiato a Ponente. Condizioni meteo-marine proibitive.