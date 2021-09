Genova. Il rinforzo anticiclonico sul mediterraneo occidentale determina condizione di tempo stabile. Ecco quindi le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 settembre, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti settentrionali deboli al mattino, brezze costiere nel corso del pomeriggio. Mare mosso. Temperature stazionarie o al più in locale aumento: saranno comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 7 e 26.

Domani, martedì 7 settembre, avremo un’altra giornata soleggiata e stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso per il transito di qualche nube.

Per mercoledì 8 settembre si prevede una maggiore nuvolosità sparsa rispetto i giorni precedenti ma in un contesto comunque sempre stabile e in prevalenza soleggiato.