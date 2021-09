Come diffuso dal bollettino meteo del centro Limet le previsioni per oggi, venerdì 3 settembre, prevedono nuvolosità sparsa su gran parte della regione, in prevalenza di tipo medio-alto. Nubi più compatte sull’imperiese e alpi liguri dove non si esclude qualche piovasco, maggiormente aperto il cielo a levante.

I venti saranno moderati da est al centro del golfo; in rotazione a nord sotto costa in giornata con intensità al più moderata. E il mare sarà mosso a ponente e al largo, generalmente poco mosso altrove.

Invece per quanto riguarda le temperature saranno in lieve calo nei valori massimi.

Le previsioni per sabato 4 settembre registrano nuvolosità sparsa su gran parte della regione senza fenomeni e con tendenza a miglioramento nell’arco della giornata e debole ventilazione settentrionale al mattino, brezze nel pomeriggio, temperature in aumento nei valori massimi.