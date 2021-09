Genova. Un’area di instabilità in transito dalla Sardegna verso le regioni meridionali interessa marginalmente la nostra regione con addensamenti locali, ma scarsi fenomeni. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 9 settembre. Poche nubi sparse sulla nostra regione al mattino, maggiormente concentrate sul settore centro-occidentale interno, senza fenomeni; altrove prevalenza di sole. Nel pomeriggio bel tempo lato costa, addensamenti nelle aree interne con qualche sporadico piovasco tra Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata. Venti: Deboli o moderati da nord al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. Rinforzi da est al largo e su estremo imperiese. Mari: Poco mosso sotto costa, mosso al largo e su estremo imperiese. Temperature: Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime lungo le coste. Costa: min 18/22°C, max 28/31°C. Interno: min +7/14°C, max 25/29°C

Venerdì 10 settembre. Un po’ di nubi sparse nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, più soleggiato lato costa per l’intera giornata. Venti: Deboli variabili con rinforzi da est al largo e sull’Imperiese. Mari: Mosso sui bacini di ponente e al largo, poco mosso altrove. Temperature: Stazionarie.