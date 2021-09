Liguria. Cielo sereno ovunque in mattinata e sarà così anche nel pomeriggio secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia. Possibile sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale senza escludere qualche occasionale piovasco. In serata cielo sereno.

I venti saranno moderati da Nord al mattino, più deboli e meridionali nel pomeriggio. Al largo e nella zona di Capo Corso venti tesi da Sud-Ovest

Mare poco mosso, ma moto ondoso in aumento dalla sera.

Stazionarie le temperature con le minime sulla costa tra 15 e 19° C, nell’interno tra 8 e 13° C. Massime sulla costa tra 24 e 27° C, nell’interno tra 22 e 25° C.

Domani cielo in prevalenza sereno al mattino, qualche nube cumuliforme nelle zone interne del Ponente e del Levante, ma senza fenomeni di rilievo. Venti moderati da Nord e mare inizialmente mosso, tendente al poco mosso dal pomeriggio. Temperature in diminuzione di qualche grado le massime nelle zone interne.

Venerdì prevista tramontana tesa con rinforzi fino al mattino su Capo Mele, voltrese e settore Ovest del Mar Ligure con cielo sereno o poco nuvoloso con l’eccezione del versante Nord dell’appennino dove, fino a metà giornata, potrà insistere qualche addensamento, ma senza fenomeni.