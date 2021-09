Liguria. Alta pressione in lento indebolimento sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di tempo perturbato anche sulla nostra regione. Di seguito, le previsioni del Centro Meteo Limet per la giornata odierna e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: già dalle prime ore del mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione, con la possibilità di qualche debole piovasco sparso, più probabile nelle valli interne di Genova e Savona. Nel pomeriggio e in serata situazione pressoché invariata con cieli in prevalenza nuvolosi e non si esclude qualche goccia di pioggia; qualche rovescio più organizzato sui settori interni del centro-ponente della regione.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo nel pomeriggio da sud-est su settore centro-orientale della regione. Mari: poco mosso al mattino ma moto ondoso in aumento. Mare mosso o a tratti molto mosso dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento a levante, massime stazionarie ovunque. Costa: min +19/22°C, max +24/27°C; interno: min +10/16°C, max +22/25°C

Domani, invece, giovedì 16 settembre: fin dal mattino sono attesi rovesci a tratti anche di forte intensità, in particolare sul centro-levante della regione. Più asciutto, invece, a ponente. Nel corso del pomeriggio tali rovesci saranno più limitati nelle zone interne del levante (PREVISIONE DA CONFERMARE).

Venti: tesi o a tratti forti dai quadranti meridionali su gran parte della regione. Mari: da mosso a molto mosso. Temperature: in generale lieve calo.