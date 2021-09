Liguria. Condizioni di moderata instabilità in viaggio dalla Sardegna verso il centro-sud interesseranno marginalmente anche la nostra regione con un aumento della nuvolosità, ma fenomeni poco significativi. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Per la giornata di oggi, giovedì 2 settembre, è previsto bel tempo, a parte velature o nubi di poco conto ma nel ponente sono previsti addensamenti in prevalenza medio-alti anche piuttosto compatti che interesseranno in particolare l’Imperiese e il Savonese occidentale. Nel pomeriggio invece l’estensione della nuvolosità raggiungerà anche le aree interne del ponente, senza pioggia.

Per quanto riguarda i venti invece questi sono previsti in forza moderata da est al centro del Golfo, e deboli variabili in costa con brezze dominanti nel pomeriggio. Il mare passerà da poco mosso a mosso.

Tuttavia le temperature rimarranno pressoché stazionarie. In particolare sulla costa si registra un minimo di 18/22°C, e un massimo di 24/29°C; nell’interno invece un minimo di 7/15°C, e un massimo di 21/26°C.

Domani, venerdì 3 settembre, prevista nuvolosità sparsa su gran parte della regione, in prevalenza di tipo medio-alto. Nubi più compatte su Imperiese e Alpi Liguri dove non escludiamo qualche piovasco, maggiormente aperto il cielo a levante.

I venti saranno moderati da est al centro del golfo; in rotazione a nord sotto costa in giornata con intensità al più moderata. E il mare sarà mosso a ponente e al largo, generalmente poco mosso altrove. Le temperature saranno infine in lieve calo nei valori massimi.