Liguria. Sulla nostra regione permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per qualche nota di instabilità nelle aree interne durante le ore centrali. Clima ancora pienamente estivo. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 12 settembre, cieli per lo più sereni con nubi alte a ponente al mattino mentre nel pomeriggio nubi cumuliformi si svilupperanno nelle aree interne, specie sul comparto delle alpi Liguri, sulla val Trebbia e sulla val D’Aveto dove potranno avere luogo localizzati piovaschi. Bel tempo ovunque in serata. Venti deboli da sud sotto-costa, variabili nell’interno. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 6 e 28.

Domani, lunedì 13 settembre, giornata stabile e soleggiata, a eccezione delle ore centrali nelle zone interne, dove potrà manifestarsi qualche breve piovasco o rovescio a sfondo temporalesco. Bel tempo ovunque in serata.

Per la giornata di martedì 14 settembre avremo invece nubi in aumento, con la possibilità di qualche pioggia. Ventilazione debole da sud e temperature in calo.