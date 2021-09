Liguria. Giornata che dal punto di vista meteorologico si è aperta con tempo generalmente stabile: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

A partire dalle ore centrali, secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, primi cumuli in formazione su Alpi liguri e tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia, dove sarà possibile anche qualche isolato fenomeno temporalesco. Non si esclude un parziale sconfinamento con qualche piovasco tra il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio.

In serata schiarisce ovunque, ma a ponente avanzeranno delle velature.

I venti questa mattina sono tesi da nord tra Genova e Savona, più deboli altrove. Nel pomeriggio venti prevalentemente a regime di brezza.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 18 e 22° C, nell’interno tra 7 e 14° C. Massime tra 26 e 29° C sulla costa e tra 25 e 30° C nell’interno.

Domani condizioni stazionarie con qualche possibilità in più di isolati piovaschi pomeridiani sull’Appennino orientale. Venti moderati o tesi da est su imperiese, più deboli da sud-est altrove. Mare mosso sui bacini di ponente, poco mosso altrove. Temperature stazionarie.

Venerdì probabile passaggio nuvoloso a ovest della regione, con deboli fenomeni associati