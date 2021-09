Meteo, allerta arancione prolungata su Genova e Levante: previsti nuovi temporali forti

Genova. Rovesci intensi, temporali forti o localmente molto forti interessano, dalla scorsa notte, in particolare il centro della Liguria, in spostamento verso Levante. La situazione resta fortemente instabile e, dunque Arpal ha prolungato l’allerta meteo per temporali.

Sul centro della regione (da Spotorno a Camogli comprese Genova e Savona) sarà arancione fino alle 17.00, poi gialla fino alle 20.00.

Sull’entroterra di Levante (valli Scrivia, Trebbia Aveto) arancione fino alle 17.00, poi gialla fino alle 24.00

Sul Levante (da Portofino al confine con la Toscana) arancione fino alle 17.00 e poi gialla fino alle 2.00 di domani (lunedì 27 settembre)

Ricordiamo che l’arancione è il massimo livello di allertamento per i temporali.

La situazione

Dalla scorsa notte tutta la Liguria è interessata da rovesci intensi e temporali d’intensità forte o molto forte, accompagnati da una significativa attività elettrica. Precipitazioni d’intensità molto forte hanno interessato le zone interne del genovese (dati alle ore 11.30): nel comune di Torriglia 129.6 millimetri in un’ora in località Fallarosa, 129 a Torriglia paese, 105.6 in località Garaventa. Altre cumulate orarie molto elevate sono quelle di Davagna (88 millimetri), Cichero (San Colombano Certenoli) 77.2, Creto (Montoggio) 72.4, Croce Orero 71.8, Sella Giassina (Neirone, 70.2), Diga Brugneto e Pian dei Ratti (Orero) 68.0, Montoggio 67.6, La Presa (Bargagli) 63.6, Genova Quezzi (62.6), Loco Carchelli (Rovegno) 57.4, Genova Geirato 55.8, Camogli e Diga di Giacopiane 54.2, Viganego (Bargagli) e Vicomorasso (Sant’Olcese) 54.0, Rapallo 53.2. Da segnalare che, sui 5 minuti, si sono registrati 15.8 millimetri a Davagna, 15.6 a Pian dei Ratti (Orero) e Fallarosa (Torriglia). Sulle 12 ore Torriglia ha registrato 194.8 millimetri complessivi. Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali con raffica massima di 79.6 km/h al Lago di Giacopiane.

Attualmente rovesci e temporali sono segnalati sul Ponente e andranno esaurendosi nel corso del pomeriggio. Sul settore centrale, dopo una temporanea pausa, sono attesi nuovi fenomeni temporaleschi anche forti ma più isolati. Permane ancora per qualche ora la possibilità di avere fenomeni più strutturati e organizzati a Levante.

Le previsioni

OGGI DOMENICA 26 SETTEMBRE il sistema perturbato che dalle prime ore della giornata sta interessando il settore centrale della regione (BE) tenderà a spostarsi lentamente verso CE mantenendo carattere di temporale forte, organizzato e localmente persistente fino alle ore pomeridiane. A seguire si attendono isolati temporali forti, più probabili di CE, in esaurimento tra la serata e le prime ore della notte

DOMANI LUNEDI’ 27 SETTEMBRE fino alle prime ore della notte possibili isolati rovesci o temporali su C con possibili fenomeni localmente forti; esaurimento delle precipitazioni dalla mattinata

DOPODOMANI MARTEDI’ 28 SETTEMBRE nulla da segnalare