Metalmeccanici, la Fim Cisl apre un infopoint a Sestri Ponente

Genova. La Fim Cisl Liguria apre un nuovo punto nel cuore di Sestri Ponente a Genova nella sede dei servizi della Cisl in via Caterina Rossi 2 a partire da martedì 14 settembre.

Un presidio fondamentale sempre al fianco dei lavoratori per consulenze su tutti i contratti della categoria ma anche su sanità e pensione integrativa, servizi, assegni familiari e vertenze.

“Come Fim Cisl vogliamo rafforzare l’azione sindacale nelle aziende per dare voce e tutele ai lavoratori, aprire nuove sedi vicine ai polmoni industriali ci aiuta a rappresentare al meglio chi lavora tramite i delegati e i funzionari. Per questo voglio dire grazie, a nome di tutta la Fim Cisl della Liguria, a chi ha reso possibile questo risultato a cominciare dalla Cisl Liguria, che ha sostenuto tale progetto, per arrivare ai delegati, ai funzionari, agli attivisti che grazie al loro impegno e alla loro preparazione ci permettono di aiutare i lavoratori”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

L’ufficio della FIM CISL sarà aperto tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, se necessario si può avere un appuntamento chiamando dalle ore 14.30 alle 18.30 ai numeri 0102474350 – 3921014632 o alla mail: fim_genova@cisl.it