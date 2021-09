Medio Levante, Pallotta (Forza Italia) eletta presidente della seconda commissione

Genova. Cambio della guardia alla guida della seconda commissione del Municipio Medio Levante: al posto di Igor D’Onofrio è stata eletta presidente, con 14 voti favorevoli (13 della maggioranza di centrodestra e uno della consigliera di opposizione Vergati) e 11 astenuti (8 della minoranza più i 3 del gruppo misto) Donatella Pallotta di Forza Italia, commercialista e consigliera municipale di lungo corso.

“La commissione si occupa di materie importanti come bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale” commenta la neo presidente Pallotta “ed è per me una grande soddisfazione poter rivestire un incarico così oneroso ma anche di prestigio”.

“Apprezziamo questa elezione che premia la lealtà alla coalizione di centrodestra, che sostiene il presidente Vesco, sia di Forza Italia Genova che dei consiglieri municipali azzurri Giovanna Giardelli, Luca Rinaldi e appunto Donatella Pallotta” commenta Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi e commissario di Forza Italia della Grande Città di Genova “un risultato che vale anche come riconoscimento all’indiscussa professionalità ed esperienza di Donatella Pallotta, da sempre in prima linea sui territori di Foce, Albaro e San Martino”.