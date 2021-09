Un camper a Caricamento, così medici e infermieri vaccinano i senza fissa dimora

Genova. Nella mattinata di mercoledì 22 settembre, dalle 8 alle 13, verrà allestito – in piazza Caricamento, accanto a palazzo San Giorgio – un ambulatorio vaccinale volante, dedicato alla somministrazione di vaccini anti-Covid19 per le persone senza fissa dimora.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Asl3 genovese in collaborazione con il Comune di Genova e diverse associazioni del territorio che si occupano di mantenere rapporti con i senza dimora, tra cui Croce Rossa e Comunità di Sant’Egidio.

“L’intento è quello di allargare il più possibile la campagna di vaccinazione, di arrivare a un maggior numero di persone, soprattutto a coloro che vivono in strada e sono difficilmente rintracciabili” – spiega il dottor Lorenzo Sampietro, direttore sociosanitario di Asl3.

“Al momento, grazie alla collaborazione delle associazioni, – continua Sampietro – abbiamo già una lista di 60 persone da vaccinare il 22, ma ovviamente se qualcuno si presenta senza prenotazione non verrà di certo escluso. Non manderemo via nessuno“.

“Le persone senza fissa dimora, già segnalate, si presenteranno insieme ai volontari delle associazioni e per alcune persone straniere abbiamo anche predisposto la presenza di un mediatore culturale” dice Sampietro per sottolineare la difficoltà di entrare in contatto con queste persone.

All’ambulatorio mobile di piazza Caricamento verranno somministrati sia vaccini Pfizer sia Moderna.

“Coloro che verranno vaccinati mercoledì mattina riceveranno ovviamente il Green pass, che verrà consegnato loro sempre tramite i volontari. Al momento l’appuntamento del 22 è il solo in programma, ma se riceviamo una maggiore richiesta siamo pronti a pensare di promuovere una seconda giornata“.