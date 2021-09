Maxi concorso Oss in Liguria, tutto da rifare: il Consiglio di Stato dà ragione ai ricorrenti

Genova. Il Consiglio di Stato blocca di fatto il maxi concorso indetto nel novembre 2019 da Alisa per assumere almeno 274 operatori socio-sanitari in Liguria. La doccia gelata è arrivata ieri nell’ordinanza con cui i giudici respingono la richiesta dell’agenzia di sanità ligure di sospendere in via cautelare la sentenza di primo grado del Tar, che aveva dato ragione ai candidati promotori del ricorso. A riportare la notizia questa mattina è Il Secolo XIX.

Per i giudici, che in sostanza entrano già nel merito della questione pur senza emettere una sentenza definitiva, “la sentenza appellata ha correttamente applicato principi in materia di pubblici concorsi, intesi ad assicurare ai partecipanti il rispetto dei principi della trasparenza, dell’imparzialità e della legalità”.

I ricorrenti si erano opposti sulla base del fatto che i fogli consegnati per il test di preselezione non erano vidimati col timbro e la firma di un membro della commissione. Un vizio di forma che tuttavia è sufficiente, secondo entrambi i gradi della giustizia amministrativa, ad annullare completamente il concorso. Secondo Alisa, invece, la modalità adottata era ancora più sicura perché prevedeva l’apposizione di un codice a barre univoco da parte di ciascun candidato.

Quasi 6mila gli iscritti alla preselezione, ma di questi se n’erano presentati meno di 3.700 dando vita peraltro ad assembramenti non previsti dall’organizzazione. Alla prova scritta, che consisteva in un quiz a risposta multipla, erano riuscite ad accedere quasi 2.600 persone. I posti disponibili erano 274, ma Alisa prevedeva di assumerne almeno il doppio pescando dalla graduatoria, visto che il concorso era stato indetto prima dell’emergenza Covid e nel frattempo le necessità si sono moltiplicate.

Nel frattempo, dopo la prima sentenza del Tar, l’agenzia sanitaria era corsa ai ripari indicando alle Asl di assumere nuovo personale a tempo determinato. Alisa aveva chiesto una sospensiva per poter svolgere gli orali e procedere ai primi inserimenti, ma la pronuncia del Consiglio di Stato sbarra questa strada e anticipa l’esito finale della vicenda giudiziaria. Ora non rimarrà altra soluzione che bandire un nuovo concorso e adeguarsi alle procedure indicate dai giudici.