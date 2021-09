Marinella di Nervi, la mareggiata travolge le impalcature: ponteggi recuperati in mare

Genova. L’epopea della Marinella di Nervi si arricchisce di un nuovo capitolo, ancora una volta legato alla forza dei marosi: nella notte, infatti, le onde hanno travolto una parte delle impalcature installate per i lavori di restauro, facendone cadere una porzione in mare.

Un piccolo intoppo che però è stato recuperato in fretta: in mattinata infatti i ponteggi sono stati recuperati, mentre la struttura è stata ulteriormente rinforzata, di fatto evitando ulteriori ritardi per il travagliato intervento di recupero della storica struttura.

L’episodio rilancia in qualche modo la necessità della costruzione della diga soffolta pensata per ridurre la forze delle onde davanti alla parte di passeggiata che ospita lo stabile, destinato a diventare un hotel di lusso. La soluzione, però, come evidenziato dallo stesso progetto, non è priva di qualche criticità di carattere ambientale, cosa che infatti ha messo in allarme ambientalisti e residenti. Ancora una volta sicurezza e tutela ambientale rischiano di essere due parti contrapposte della stessa partita.