Macchine mangia plastica, Paglialunga (Lega): “Attivare lo sconto Tari previsto”

Genova. “Sottolineo un grande apprezzamento da parte della cittadinanza per il funzionamento degli eco raccoglitori per i quali anche io mi ero attivata nel mio precedente ruolo di assessore municipale – afferma in una nota la consigliera comunale Sonia Paglialunga, della Lega.

E continua: “Ho notato che nella App PlasTiPremia compare l’elenco delle attività convenzionate per gli sconti previsti, ma ad oggi non vi sono informazioni relative agli sconti sulla Tari molto attese dai genovesi”.

Poi prosegue sottolineando di essere “soddisfatta delle risposte dell’assessore Campora che ha evidenziato come questa iniziativa in poco tempo abbia permesso la raccolta di 4 milioni di bottiglie, ricordando gli sconti su ticket per spettacoli teatrali, ingressi nei musei, biglietti di viaggio Amt e sconti nelle farmacie comunali”.

E infine conclude: “Per quel che concerne la Tari, terminata la fase di sperimentazione, saranno previsti gli sconti dal 2022 anche per il conferimento negli eco raccoglitori così come già avviene per i conferimenti presso l’isola ecologica”.