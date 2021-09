Genova. Dopo gli avvistamenti nel Bisagno e sulla provinciale di Pino Sottano, un esemplare di lupo è stato visto e fotografato in pieno giorno a Campomorone, in Val Polcevera.

L’esemplare è stato ‘sorpreso’ mentre si stava spostando tra le casette delle alture del comune polceverasco, facendo perdere le sue tracce dopo pochissimo e senza creare nessun tipo di problematica. Potrebbe trattarsi dello stesso visto nei giorni scorsi in Val Bisagno: un giovane maschio in ‘dispersione’, vale a dire allontanato dal branco, in cerca di un nuovo territorio, ma non emergono dalle foto tratti distintivi che possano identificarlo con certezza.

Un passaggio che conferma la permeabilità della fauna selvatica nel tessuto urbano, e la rottura di quell’equilibrio sostenuto da più fattori, tra cui la cura delle zone periurbane, ovvero le campagne un tempo antropizzate e oggi abbandonate, e la tutela della biodiversità autoctona dei nostri boschi, come al solito messa a rischio dall’intervento dell’uomo.