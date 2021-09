Linea Condivisa sul futuro dei trasporti: “Per Genova l’opzione migliore è una rete metro-tram”

“Genova ha bisogno di una cura del ferro”, è questa la posizione espressa da sempre da Linea condivisa, che nel corso degli anni ha evidenziato i problemi strutturali legali alla mobilità in città, che attualmente non sono in grado di rispondere alle necessità della popolazione. “È necessario ripianificare il futuro dei trasporti, in chiave, soprattutto, di transizione ecologica e che, che ne dicano i detrattori, l’utilizzo di rotaie per il trasporto di merci e persone via treno, e l’utilizzo di rotaie cittadine, via tram in città, sarebbero la soluzione migliore e di gran lunga la più compatibile con la tutela dell’ambiente”, dichiara il capogruppo di Linea condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino.

Il Comune di Genova, come riportato ieri da un autorevole quotidiano locale, ha coinvolto Andrea Spinosa per redigere un’integrazione alla relazione tecnica che il Comune ha presentato al ministero delle Infrastrutture, sul progetto degli assi di forza.

“Ci auguriamo che il coinvolgimento dell’ingegner Spinosa possa portare il Comune a riconsiderare alcune delle proposte presentate in passato e sulle quali Linea condivisa ha espresso un punto di vista obiettivo, – dichiara Luca Cinelli, referente tavolo di lavoro sulla Mobilità dell’associazione Linea condivisa – considerando sempre l’inadeguatezza dell’offerta di mobilità attuale, da sostituire con un progetto efficace e sostenibile che risponda alle esigenze di cittadine e cittadini, che devono spostarsi per lavoro, studio, cure mediche, cultura e turismo”.

“La mancanza di visione del Comune di Genova, che pone il trasporto su gomma quale elemento centrale del sistema di mobilità urbano, anziché investire sul trasporto su ferro, porterebbe ad un ulteriore concentrazione dell’offerta di trasporto, lasciando ai margini tutta la popolazione che dal progetto degli assi di forza verrà irrimediabilmente esclusa”, si legge nella nota di LC.

“Considerato il ruolo di Andrea Spinosa, che ha messo a disposizione la sua competenza in diverse città italiane, abbiamo chiesto in consiglio metropolitano la convocazione della commissione Trasporti e abbiamo altresì sollecitato il monitoraggio al Pums che, come da agenda, avrebbe già dovuto essere presentato ad agosto”, prosegue la capogruppo di Coalizione civica – Linea condivisa in consiglio metropolitano Daniela Tedeschi.

“L’incarico dato ad Spinosa è un fatto positivo, – chiosa il consigliere regionale Gianni Pastorino – ma non vorremmo che il quesito posto all’esperto fosse la scelta tra i filobus (su cui come Linea condivisa non siamo mai stati d’accordo) o l’utilizzo di bus elettrici, perché ci sono altre alternative, quali la costruzione di una rete metrotramviaria che l’ing Spinosa bene conosce, e che andrebbe a soddisfare in maniera più economica ed efficace le esigenze di mobilità della nostra città”.