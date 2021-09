Liguria: un fondo riservato ai giovani

Il futuro è in mano ai giovani.

Questa è una certezza.

Per fare in modo che avvenga, però, c’è bisogno di preparazione. Per questo motivo la Regione Liguria ha deciso di investire sulla loro formazione, per dare a tutti l’opportunità di costruire la propria carriera direttamente dai banchi dell’università.

Grazie a 600.000€ in voucher, i giovani residenti in Liguria che non hanno ancora compiuto 35 anni, potranno ottenere dei fondi per iscriversi a Master e corsi di perfezionamento post-laurea.

A partire dal’1 ottobre 2021 fino al 30 settembre 2022 hanno la possibilità di fare domanda per l’ottenimento di questi fondi, che verranno stanziati fino ad esaurimento attraverso graduatorie mensili.

Oggi la possibilità di crescere, rinnovarsi e specializzarsi è a distanza di un click.

Ai giovani non resta che informarsi e cogliere tutte le opportunità possibili, per poter iniziare a costruire il loro futuro, ma anche quello di tutto il Paese.

Per scoprire come fare domanda, quali sono i requisiti, ma anche tutte le altre opportunità dedicate ai giovani, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 o sul sito www.incentiviitalia.com e inizia a sognare in grande e come i grandi!