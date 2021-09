L’ex assessore Paolo Fanghella nominato presidente della Società per Cornigliano

Genova. L’ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella, è stato nominato presidente di Società per Cornigliano. Lo ha deciso il consiglio d’amministrazione che ha designato come vicepresidente Santiago Vacca, ex amministratore unico di Genova Parcheggi.

Paolo Fanghella, architetto, era entrato nella giunta Bucci in quota Lega e si era dimesso a settembre 2019 lasciando il posto a Pietro Piciocchi che ha sommato le sue deleghe a quelle sul bilancio.

“Il neopresidente ha espresso un ringraziamento al Consiglio e agli azionisti per la nomina all’importante carica – si legge nel comunicato di Società per Cornigliano -. Ha espresso un particolare ringraziamento alla presidente uscente, l’architetta Debora Pizzorno, per l’impegno profuso durante il precedente mandato”.

Fanghella “ha manifestato l’impegno di mettere a disposizione la propria esperienza acquisita sia come professionista che come assessore ai Lavori pubblici del Comune per assolvere al meglio il proprio mandato, con particolare riguardo all’avanzamento dei cantieri e all’interlocuzione con le Istituzioni territoriali per il completamento delle riqualificazioni e bonifiche e per il miglior utilizzo delle aree di Cornigliano”.