Le assemblee condominiali si svolgeranno senza green pass, lo dice Ape Confedilizia

Genova. Non c’è stata una risposta del ministero della Salute a Confedilizia, ma l’interpretazione che la maggiore associazione dei proprietari immobiliari del Paese, che a Genova e provincia conta su molti iscritti ad Ape Confedilizia, non lascia dubbi.

Per le assemblee condominiali non è richiesto ai partecipanti di possedere il green pass e ovviamente non c’è alcun obbligo di controllo per il presidente dell’assemblea condominiale o per l’amministratore di condominio.

Ape Confedilizia Genova, presieduta da Vincenzo Nasini, ricorda, altresì, che restano in vigore le regole sanitarie che hanno caratterizzato lo svolgimento delle assemblee condominiali negli ultimi mesi.

Si tratta dell’uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti in caso di manipolazione documenti) e il distanziamento fisico.